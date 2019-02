E Nissan scappa: il nuovo Suv si farà in Giappone

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nissan ha deciso che non costruirà il suo nuovo suv in territorio britannico. X-Trail, nome del nuovo modello della casa giapponese, sarà quindi prodotto in un'altra fabbrica del gruppo - in Giappone -, lontano dai grigi cieli del Sunderland: la fabbrica del Regno Unito impiega settemila lavoratori inglesi, che così vedono a rischio il futuro della fabbrica, a causa dello spauracchio di una Hard Brexit.«Anche se abbiamo preso questa decisione per ragioni commerciali, la continua incertezza sul futuro della relazione tra il Regno Unito e la Ue non aiuta società come la nostra a pianificare per il futuro», ha dichiarato Gianluca de Ficchy, presidente di Nissan Europe, che comunque ha rassicurato confermando che la fabbrica del Sunderland si appresta a produrre le nuove generazioni di Juke e Qashqai, i due suv più piccoli della casa giapponese.La notizia arriva a pochi giorni dall'annuncio della Ford, che ha quantificato il costo di una Brexit senza accordo in circa 800 milioni di dollari all'anno.(L. Cal.)