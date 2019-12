È nelle trebbie di birra il segreto di Levyta - Brew Pizza, isola indipendente all'interno di Queen Makeda Grand Pub. La pizza nata dalla birra, sfida portata avanti da Pasquale De Lucia e soci, con il supporto di Laurenzi Consulting, vede la farina unita al residuo dell'estrazione a caldo dell'orzo germinato, ossia le trebbie. La proporzione è 2/3 farina, 1/3 di trebbie. L'impasto lievita 48 ore ed è poi cotto in forno bilanciato per assicurare la giusta croccantezza. Le pizze sono condite a crudo. Interessanti le proposte, dalla pizza zucca e funghi, con ricotta vaccina, fior di latte, zucca al forno, funghi shitake e orecchie di Giuda, olio alle erbe, fino alla ricca mortadella e burrata con granella di pistacchio. Gli ingredienti classici, come i datterini, si associano ad altri esotici. Ad ogni pizza è abbinata una birra: i suggerimenti sono già nel menu. Non mancano fritti e burger accompagnati da salse fatte in casa.

Levyta - Roma, via di San Saba 11, tel 06/57.59.608 - sempre aperto - costo medio: 15/25 euro.

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 05:01

