E nelle piazze di spaccio 150 arresti in un mese

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piazze di spaccio della periferia sud della Capitale, gestite dalla criminalità divenute ormai uffici di collocamento per vedette, pusher, cavallini, tossicodipendenti e disoccupati, tra cui moltissimi minorenni che vengono arruolati come spacciatori.Quasi 150 gli arresti effettuati dall'inizio dell'anno, novanta solo dai carabinieri, e con una media di tre al giorno. I quartieri maggiormente interessati dal preoccupante fenomeno sono quelli di Tor Bella Monaca, Borghesiana e Giardinetti. Via dell'Archeologia e Via Giacinto Camassei le strade dove sono stati effettuati la maggior parte dei blitz di polizia, carabinieri e guardia di finanza. La filiera dello spaccio di droga in quei quartieri è detenuta dalle famiglie, che hanno in mano le singole piazze e vie dello spaccio.Ciascuno dei dipendenti viene stipendiato dai capi piazza e dai padroni secondo il ruolo svolto nella piramide criminale. Cinquecento euro a settimana per nascondere la droga in casa o in un box, cento euro per dodici ore di lavoro come vedetta, dai centocinquanta ai duecento euro a giornata per chi vende materialmente le dosi ai tossici. Molti arrivano da varie parti di Roma, hinterland e Castelli Romani compresi, per entrare nelle organizzazioni criminali come fiancheggiatori. I numeri sono impressionanti.L'incessante attività di contrasto allo spaccio da parte delle forze dell'ordine procede senza sosta a ritmo serrato. Negli ultimi due giorni, sei spacciatori sono stati ammanettati dai carabinieri della compagnia di Frascati tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata.Decine le dosi di cocaina, hashish, marjuana e eroina sequestrate nel corso dei controlli, insieme ad un fiume di denaro contante. Nel corso delle varie operazioni portate a termine nel quadrante di Roma Sud, questa volta dalla polizia del commissariato Casilino, gli agenti, dopo aver arrestato per detenzione ai fini di spaccio un ragazzo di ventiquattro anni che insieme ad un bilancino di precisione deteneva dosi di fumo, durante la perquisizione si sono accorti che il padre aveva illegalmente in casa tre fucili.(E. Orl.)riproduzione riservata ®