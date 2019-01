Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È nella partecipazione il cuore della mostra Testimoni dei testimoni. Ricordare e raccontare Auschwitz, messinscena di Studio Azzurro da un'idea degli studenti dei Viaggi della Memoria, a Palazzo delle Esposizioni, da domani fino al 31 marzo. Molti gli eventi in occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio. A Casina dei Vallati-Fondazione Museo della Shoah proprio domenica si inaugura Solo il dovere, oltre il dovere. La diplomazia italiana di fronte alla persecuzione degli ebrei 1938/1943, visitabile fino al 14 luglio. Alla Sinagoga di Ostia Antica, fino al 14 aprile, Arte in memoria 10, biennale di arte contemporanea a cura di Adachiara Zevi. Sono più di 170 gli eventi dedicati alla Memoria, previsti fino al 28 febbraio da Roma Capitale.La Casa della Memoria e della Storia ospita mostre, incontri, laboratori. Domenica, qui, Costruire la memoria, con letture di testimonianze di sopravvissuti e concerto di giovani del Conservatorio di Santa Cecilia. Per il centenario della nascita di Primo Levi, al teatro Palladium, lunedì, si terrà una maratona di lettura del libro Se questo è un uomo. Sul palco, studenti, testimoni e personaggi noti. (V. Arn.)