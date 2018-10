E nella pallavolo la squadra della Capitale esordisce in A2

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA- Dopo 11 anni Roma torna in Serie A2 e lo fa in grande stile. La Roma Volley punta in alto e dopo la promozione dalla B, è pronta a costruire un futuro importante, per tornare nell'élite della pallavolo. A confermarlo il presidente Antonello Barani durante la presentazione della squadra: «Avevamo un sogno, portare Roma in serie A e ci siamo riusciti, ma ora non vogliamo fermarci. Questa città merita una squadra di livello, non vogliamo essere una meteora». Tra i nuovi innesti anche Michal Lasko, bronzo con l'Italia all'Olimpiade di Londra ma soprattutto oro all'Europeo 2005 proprio nella Capitale. Il via sabato prossimo a Macerata, mentre l'esordio casalingo il 21 ottobre alle 19 al PalaHoney dell'Axa contro la Monini Spoleto. E il tecnico Mauro Budani carica i suoi: «Possiamo rientrare nelle prime quattro». (D.Pet.)