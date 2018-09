E nella Half Marathon si correrà per Mandela

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Presentata ieri al Colosseo, con la sindaca Virginia Raggi, la seconda edizione della Rome Half Marathon Via Pacis, che si svolgerà domenica 23 settembre. Una corsa, quella di quest'anno, inserita tra gli eventi internazionali commemorativi del centenario della nascita di Nelson Mandela e che vuole dire no alla violenza, al razzismo e alla discriminazione di ogni genere e provenienza. Tutti i runner rilasceranno al termine della gara (con via alle ore 9 da Piazza San Pietro, diretta RaiSport) un messaggio di pace in alcune colonne trasparenti che simboleggiano quelle della pace. Le frasi e le testimonianze raccolte saranno successivamente pubblicate nel libro Via Pacis. Cinque le tappe che sottolineeranno la partecipazione delle diverse confessioni religiose: San Pietro, la Sinagoga, la Moschea, la Chiesa Valdese e la Chiesa Ortodossa. Con la mezza maratona, anche la 5 km non competitiva. (D.Pet.)