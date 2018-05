E nell'VIII municipio la politica batte le capre

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Altro che pecore, per ora non servono più. A Roma infatti, in questi giorni, l'erba alta la tagliano i faccioni dei manifesti elettorali. E visto che il 10 giugno prossimo si vota per il municipio 8, il tosaerba è entrato in azione. Purtroppo non dove serve veramente, ma solo in quei pochi metri dove vengono esposti i manifesti della campagna elettorale. E per i cittadini allora la beffa è ancora più grande. Accade infatti che, a ridosso della Basilica di San Paolo dove le erbacce ormai crescono senza limiti, lì dove sono stati installati i pannelli per i manifesti elettorali sono intervenuti anche gli operatori a pulire tutto intorno. Per salvare la faccia, appunto.L'erba è stata tagliata e il marciapiede è stato pulito. Per ora sono apparsi i manifesti di un solo partito, a breve arriveranno tutti gli altri per par condicio. Tutti esposti nel decoro, dunque. Ma l'elettore che si ferma a guardarli non può far a meno di notare, pochi passi più giù, che le fronde tornano ad essere alte, la spazzatura resta in terra e la beffa allora diventa ancora più evidente. Ma tutto tornerà alla normalità quando, subito dopo le urne, quei manifesti non serviranno più e probabilmente giaceranno a terra sui marciapiedi per settimane. A quel punto allora anche l'erba potrà continuare a crescere indisturbata.(L. Loi.)