E nel solo 2018 13 milioni di risarcimenti

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ammonta a ben 13 milioni di euro il totale degli indennizzi che Adir - l'assicurazione del Comune di Roma - ha dovuto erogare per fare fronte alle migliaia di richieste di risarcimento danni dovute a buche, voragini e alle altre asperità presenti sulle strade della città: sono state infatti 4.500 le richieste ricevute da Palazzo Senatorio dagli automobilisti nel solo 2018.Un conto che, in un solo anno, è quasi raddoppiato: nel 2017 infatti le dissestate vie di Roma sono costate all'amministrazione solo 7 milioni di euro. E i tredici milioni erogati rappresentano comunque un importo inferiore rispetto alle stime del Campidoglio, che ad inizio anno aveva messo in preventivo di dover spendere, solo per l'anno 2018, ben 15 milioni per i vari risarcimenti agli automobilisti che avevano visto lesionati cerchi, gomme, paraurti e tutte le altre parti distrutte dalle strade della Capitale. Senza contare i morti ed i feriti che i viali romani hanno causato, e che continuano tutt'oggi a causare.(L. Cal.)