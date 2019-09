E nel femminile via all'operazione serie A

ROMA - Cresce la voglia di calcio femminile nella Capitale. Se la Roma è già in Serie A, la Lazio invece scalpita per arrivare nel calcio che conta. E vuole farlo subito. Parola di Claudio Lotito, che ha presentato la squadra che domenica esordirà nel campionato di Serie B (in trasferta contro la San Marino Academy) ieri nell'area archeologica della Rinascente in via del Tritone. «Un rapporto paritetico, trattiamo nella stessa maniera il calcio maschile e il calcio femminile ha voluto sottolineare il patron biancoceleste - Dobbiamo essere precursori e quelli che tutelano i valori e il rispetto umano per entrambi i sessi». E per questo ha messo in piedi un progetto importante per portare la squadra biancoceleste in alto e in fretta, senza però tralasciare nulla al caso. Dopo un anno travagliato, chiuso nella serie cadetta all'ottavo posto, per la Lazio Women c'è un obiettivo chiaro: subito il salto in A. E per questo il patron Lotito ha migliorato le strutture ma soprattutto creato nuove squadre giovanili, dalla Primavera fino ai pulcini.

Ma non solo: «Abbiamo traslocato la squadra a Formello, abbiamo allestito tutta una serie di strutture che ci consentono di essere orgogliosi», ha ammesso Lotito, che poi ha esortato le ragazze: «Non siete sole, fatevi valere, siamo combattenti, dovete esserlo anche voi». Per Cristina Coletta e compagne una sfida dura quella di questa stagione che si sta per aprire, ma la team manager Monica Caprini ci crede: «Questa è un'opportunità unica, la base per un futuro importante. La squadra femminile è stata rinnovata in diversi ruoli, dallo staff tecnico alla rosa. Spero possa essere una stagione importante, che ci porti verso grandi traguardi».

Giovedì 12 Settembre 2019, 05:01

