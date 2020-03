E negli ospedali un esercito di tirocinanti

Infermieri tirocinanti, un esercito invisibile, in prima linea per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Negli ospedali di Roma, accanto a medici, infermieri e operatori sanitari, a combattere il Covid-19 ci sono loro, ragazze e ragazzi poco più che ventenni, che provengono dalle università. «Ci chiamano gli invisibilissimi', siamo più invisibili di tutti gli altri lavoratori. Sulla carta siamo solo tirocinanti ma svolgiamo tutte le mansioni, piccole ma importanti, nei reparti degli ospedali», racconta Silvia A., studentessa di Mazara del Vallo al terzo anno di Infermieristica all'Università La Sapienza di Roma. Silvia, 21 anni, dal 4 marzo scorso si trova in quarantena per aver avuto «la fortuna e la sfortuna di entrare a contatto con due pazienti risultati positivi». Per correre questi rischi però, i tirocinanti «non solo non percepiscono nessun compenso economico ma hanno anche un'assicurazione sanitaria molto limitata che li tutela solo in parte». «Non ci sono guanti e mascherine - sottolinea Silvia - Noi avevamo solo quella chirurgica che non protegge perché le forniture non erano sufficienti». (F. Sci.)

