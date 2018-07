È N'Zonzi la pedina che serve in mediana

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Di Francesco si è svegliato a San Diego con la doppia buona notizia degli acquisti di Olsen e Malcom. Ma il mercato della Roma potrebbe vivere un ultimo colpo di coda. Monchi, infatti, proverà a portare alla corte del tecnico un altro centrocampista a patto di cedere Gonalons. Un'ipotesi che per ora non viene ritenuta prioritaria a Trigoria, ma che la tournée americana potrebbe rendere necessaria. Di Francesco, infatti, vuole valutare ancora il francese da qui ai primi di agosto. Per sostituirlo ci sono in pole i nomi di N'Zonzi ed Herrera (vicino all'Inter). Entrambi hanno una clausola rescissoria rispettivamente di 35 e 40 milioni, ma il messicano ha il contratto in scadenza nel 2019 e può essere preso a metà del prezzo. Anche per N'Zonzi, 31 anni, Monchi proverà a chiedere uno sconto al suo Siviglia. Nel frattempo i 26 convocati da Di Francesco per la tournée sono stati accolti a San Diego da Michael Pallotta (figlio di James) e da Alex Zecca. La squadra si è subito diretta all'Hilton La Jolla Torrey Pines, poi ha svolto una doppia seduta al Triton Soccer Stadium dove giovedì (ore 4 italiane) giocherà contro il Tottenham. (F.Bal.)