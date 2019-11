E MyCicero si ferma al tornello

Comodo, pratico e veloce. Peccato che MyCicero, l'applicazione che ti permette di pagare il parcheggio e di acquistare ticket e abbonamento bus e metro con un click, stia dando del filo da torcere ai romani. Basta leggere le recensioni lasciate dagli utenti sul sito, per rendersi conto che c'è qualcosa che non va.

LE LAMENTELE

Tra le numerose lamentele, una è in testa. «Uso l'app per viaggiare sui mezzi ATAC con l'abbonamento mensile - scrive Marco - Peccato che nove volte su dieci arrivato ai tornelli il codice QR non venga riconosciuto. E così sistematicamente sono costretto ad acquistare un ticket in biglietteria». Spesso il mal funzionamento crea numerosi disagi e file chilometriche ai tornelli e alla fine il personale Atac è costretto ad aprirli manualmente. Il problema si è verificato più spesso sulla linea B della metropolitana. In particolare nelle stazioni di Cavour e Policlinico, dove i codici QR non vengono quasi mai riconosciuti. Non è chiaro se il problema riguardi l'aplicazione oppure l'Atac. Anche se MyCicero si è affrettata a far sapere che l'app non c'entra nulla. E che la causa sarebbe un malfunzionamento del sistema dei tornelli.

TAP & GO

Anche l'NFC, la tecnologia che permette di effettuare pagamenti elettronici, non funziona. Il sistema Tap & Go, realizzato da Atac in collaborazione con Mastercard, è in vigore da poco più di un mese e già fa acqua da tutte le parti. In teoria basterebbe appoggiare la carta (o uno smartphone abilitato a cui è stata associata una carta di credito) sui lettori dei tornelli che si trovano all'ingresso delle stazioni di tutta la rete metropolitana di Roma, per acquistare automaticamente il biglietto e passare. In pratica, lamentano gli utenti, il Tap & Go è quasi mai funzionante. «Devi trascorrere 10 minuti a cercare di far leggere la carta, con la fila di persone dietro che ti tartassa per poter passare», scrive Luisa sul sito. «E poi, per sfinimento, finisci per acquistare il titolo di viaggio in biglietteria». (M. Poi)

riproduzione riservata ®

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA