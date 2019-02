È morto Gabriele La Porta, storico conduttore e direttore della Rai, dove ha lavorato per 42 anni. A darne notizia è stato il figlio Michele, sul sito Radio Colonna.

Nato a Roma il 5 maggio 1945, Gabriele La Porta si è laureato in filosofia con il massimo dei voti all'Università La Sapienza di Roma, occupandosi di Giordano Bruno. La sua lunga carriera nel servizio pubblico è iniziata a 23 anni, prima come programmista, poi come giornalista e editorialista. Nel 1994 è stato nominato direttore di Rai 2, prima di diventare nel 1996 direttore del palinsesto di Rai Notte, divenendo noto al pubblico come conduttore di trasmissioni culturali. Tra i suoi programmi di quel periodo, Anima Good News, Il mare di notte, Inconscio e magia.

Nel 2006 ha condotto, accanto allo scrittore Giuseppe Carlotti, il programma televisivo Rai Ti presento Sophia, interamente dedicato alla storia della filosofia, con una seconda edizione due anni dopo. Nel 2010 La Porta è andato in pensione e ha lasciato la Rai. Filosofo, pubblicò anche diversi libri tra cui: La Magia, Coincidenze miracolose, Storia della magia, e la trilogia di A come anima, A come amore e C come cuore.

Il figlio Michele lo ha ricordato con un messaggio commosso: «Mi sono svegliato spesso, da bambino, con te in piedi accanto al mio letto, ad amarmi silenzioso. Altre volte erano i tuoi baci a irrompere la notte e con eguale lentezza, d'una mancanza, l'inesauribile vuoto di perderti un giorno. Quel giorno era l'altro ieri. Impenetrabile e buio. Sei stato il mio maestro. Il mio eroe. Il mio Re. Sono onorato d'esser stato tuo figlio. Sangue del tuo sangue».

