È morto a 71 anni l'ex leader della Cgil e ex segretario del Pd Guglielmo Epifani, dopo una breve malattia. Nato a Roma nel 1950, socialista, nel 1979 iniziò la sua carriera sindacale con l'incarico di segretario generale aggiunto della categoria dei lavoratori poligrafici e cartai. Già vice di Cofferati, divenne segretario generale della Cgil fino al 2010. Alle elezioni politiche del 2013 fu candidato alla Camera come capolista del Partito Democratico, venendo eletto deputato. L'11 maggio 2013 è stato nominato segretario del Pd fino alle elezione a leader dem di Matteo Renzi il 15 dicembre seguente. Il 25 febbraio 2017 ha seguito Pier Luigi Bersani nell'addio al Pd aderendo ad Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista. Era stato eletto come deputato di Leu.

Cordoglio da tutte le forze politiche. «Un grande dolore, onoreremo la sua memoria», commenta il leader Pd Letta. «La tua lezione sarà sempre viva in chi crede nella democrazia e nella Costituzione», sottolinea Speranza (LeU). Da destra, la Lega lo ricorda come «un integerrimo difensore dei lavoratori», Giorgia Meloni come «una persona perbene», mentre il ministro Brunetta (Fi) lo saluta così: «Ciao Guglielmo, compagno di tante battaglie».

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 05:01

