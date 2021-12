È morta Morena, positiva dopo il parto lascia la piccola Sofia

Morta di Covid a 29 anni, poco dopo aver partorito. Non era vaccinata non perché no vax, ma in quanto, come racconta una sua cugina, «il ginecologo le aveva consigliato di non vaccinarsi e di farlo dopo il parto». La ragazza, Morena Di Rauso, originaria di Sparanise (Caserta) era madre da appena un mese e due giorni fa è deceduta nel Covid Hospital di Maddaloni.

A dare la triste notizia della morte di Morena è stato Giovanni Lombardi, sindaco di Calvi Risorta, il comune nel quale la ragazza viveva: «La morte di una giovanissima madre, che ha appena dato alla luce una piccola, è qualcosa che la nostra mente non è in grado di accettare. Il Covid non fa distinzioni di età, sesso o razza». Non nasconde il suo dolore la cugina della ragazza, che a sua volta, sempre su Facebook, ha scritto: «Oggi la piccola Sofia compie un mese e ieri era il compleanno della sua mamma Morena che dopo un mese di ricovero in ospedale muore di Covid-19».



Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 05:01

