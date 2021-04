È morta Annamaria Ascolese, la donna di 49 anni ferita dal compagno carabiniere. L'uomo, Antonio Boccia, 57 anni, in servizio presso un ufficio interforze del ministero dell'Interno, si era sparato al cuore subito dopo aver esploso quattro colpi di pistola alla donna. La tragedia era avvenuta venerdì scorso a Marino, un comune dei castelli romani. Annamaria Ascolese era stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo di Roma. È morta ieri, dopo 4 giorni di agonia.

Cordoglio unanime delle forze politiche per l'ennesimo femminicidio: «Esprimo il mio profondo cordoglio e quello di tutta la Regione Lazio per la morte di Annamaria, maestra di Marino, uccisa per mano di suo marito - ha sottolineato il presidente della Regione Lazio Zingaretti - L'ennesimo femminicidio e l'ennesima ferita alla nostra società, che deve spingerci con ancora più forza a combattere quella cultura fondata sul possesso che miete vittime e dolore».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 05:01

