E Milinkovic è tornato obiettivo della Juve

ROMA La scorsa stagione lo aveva inseguito, quest'anno ci riprova: la Juventus è tornata prepotentemente su Milinkovic-Savic. Secondo indiscrezioni provenienti da Torino la società bianconera avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il giocatore, manca ancora quello con la Lazio. Lo scorso anno valutato oltre 100 milioni di euro, il serbo non ha vissuto una stagione straordinaria ma il presidente Lotito non svenderà uno dei suoi pezzi pregiati, sono attese novità già dalla prossima settimana possibile un contatto tra le parti per dare inizio alla trattativa. La Lazio intanto domani alle 16 aprirà le porte del centro sportivo di Formello per ricevere l'abbraccio ideale dei tifosi prima della fine della stagione. I Il club ha organizzato un'amichevole con l'ASD Città di Rocca di Papa, una gara-passerella a porte aperte, per mostrare nuovamente la Coppa Italia appena vinta. Ieri sera infine grande successo per l'evento Di Padre in Figlio appuntamento che è ormai diventato tradizione per tutto il mondo biancoceleste.

(E.Sar.)

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

