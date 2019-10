E Milano piange il piccolo Leo

Giammarco Oberto

Le tragedie accadono, dice il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti durante un convegno a Montecitorio. «Ma - sottolinea - in un Paese dove tante scuole sono in difficoltà, il personale è sottopagato e insufficiente, le strutture non sono adeguate, non si può fare a meno di pensare che se avessimo investito in maniera diversa qualche tragedia ce la saremmo potuta evitare». La tragedia è quella del piccolo Leonardo, precipitato venerdì scorso nella tromba delle scale della sua scuola, a Milano.

Avrebbe compiuto sei anni il prossimo dicembre. Invece martedì si è spento all'ospedale Niguarda, nonostante i disperati tentativi dei neurochirughi di ridurgli un ematoma al cervello. Serviva un miracolo che non c'è stato. E quello che resta ora sono genitori distrutti, compagni e insegnati sotto choc, e un'inchiesta della procura per omicidio colposo per omessa vigilanza che nei prossimi giorni porterà ai primi indagati.

Il pm titolare dell'inchiesta, Maria Letizia Mocciaro, ha fissato un nuovo sopralluogo nella scuola primaria Pirelli teatro della tragedia. Prima di inviare gli avvisi di garanzia sentirà di nuovo i testimoni per chiarire la sequenza dei fatti. Secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri, il piccolo era andato in bagno assistito dalla bidella, ma poi era ritornato verso la classe da solo, aveva trovato una sedia con le rotelle, l'aveva avvicinata alla ringhiera del secondo piano, alta 80 centimetri, e sporgendosi è precipitato. Domani pomeriggio ci saranno i funerali.

Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

