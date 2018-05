E mercoledì evacuati 100 passeggeri

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ancora paura sul bus. Ancora una volta, nel cuore di Roma. Nel pomeriggio di mercoledì 9 maggio, intorno alle ore 19.30, un bus della linea 85 sarebbe stato coinvolto in un altro incidente. Fortunatamente questa volta senza conseguenze.All'altezza del Vittoriano, sarebbe scattato l'allarme antincendio del veicolo, dovuto forse a un'avaria al dispositivo antincendio automatico del vano motore. Dunque un falso allarme. In ogni caso, il conducente avrebbe fatto scendere immediatamente i passeggeri. Passeggeri che negli occhi avranno avuto ancora le immagini choc del giorno prima, con il bus di via del Tritone in fiamme. Insomma, tanta paura, ma questa volta senza conseguenze.A prestare soccorso all'autista e agli utenti del mezzo, una pattuglia dei carabinieri di Piazza Venezia, che passava in quel momento vicino all'Altare della Patria.(E. Cos.)