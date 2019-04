E mercoledì all'Olimpico il recupero con l'Udinese

ROMA Sotto gli occhi attenti di Igli Tare e di Angelo Peruzzi è ripresa ieri la preparazione della Lazio che mercoledì alle 19 all'Olimpico dovrà recuperare la gara di campionato contro l'Udinese. Certa l'assenza dello squalificato Luis Alberto, tornerà invece Badelj che a San Siro ha scontato un turno di stop. Lavoro in palestra per chi ha giocato contro il Milan, il resto dei giocatori ha improvvisato una mini amichevole a campo ridotto con la Primavera di Bonacina.

Da valutare Radu fermo per un guaio alla caviglia, Marusic rischia di doversi fermare per un guaio muscolare che verrà valutato in settimana. Allarme rientrato invece per Correa uscito a San Siro per un problema alla caviglia. Ieri il giocatore ha sostenuto dei controlli in Paideia, quindi è in dubbio per mercoledì. (E. Sar.)

