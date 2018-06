E Mediaset rischia di restare fuori da tutto

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Che cosa accadrà ora? La trattativa privata è già cominciata. Sky per il digitale e il satellite, Perform per lo streaming sembrano aver conquistato la pole. Anche perché di avversari pronti ad aprire il borsone non è che se ne vedano molti all'orizzonte. La legge Melandri vieta un'unica esclusiva su tutte le piattaforme, ecco perché Sky e Perform presentano l'accoppiata. Probabilmente dovranno arrivare a 1,1 miliardi a stagione per un accordo triennale che permetterebbe a Sky di trasmettere tutte le partite della Serie A, con la formula pay e abbonamento sia sul satellite sia sul digitale, l'ultima conquista dell'emittente dell'amministratore delegato Andrea Zappia che serenamente ha dichiarato: «Aspettiamo sblocco entro giugno». Difficile l'inserimento per Mediaset Premium, intenzionata a non spendere più di 200 milioni. Una cifra che potrebbe non bastare neanche per acquistare il pacchetto di 7 squadre (224 gare).(M.Cas.)