E martedì 25 c'è lo sciopero dell'Atac

Slitta a martedì 25 giugno lo sciopero di 24 ore del personale Atac aderente all'Usb e Or.S.A. Tpl in programma per giovedì 20. C'è il concorso dei navigator, una selezione delle professionalità necessarie all'avvio del Reddito di Cittadinanza, e il prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, ha disposto il cambio di data. «Ancora una volta - attacca l'Us - l'esercizio del diritto di sciopero viene ostacolato nonostante le motivazioni della mobilitazione siano urgenti. Uno sciopero per difendere la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti perché nel trasporto pubblico romano il problema non sono più soltanto i bus che prendono fuoco e le aggressioni al personale, ma anche le polveri sottili nelle gallerie e nelle stazioni della metro, i cui valori arrivano a sforare anche di 5 volte i limiti di legge». «Si ripete il rituale stop al diritto di sciopero - aggiungono i sindacati - Ma Usb e Or.S.A. TPL non abbandonano il percorso della vertenza per rivendicare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti». Lo sciopero Atac nella capitale si terrà quindi martedì 25, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio.

