È malata, i bulli la perseguitano in chat: «Sei immondizia»

Giammarco Oberto

Una malattia invalidante che mina il fisico può esser un motivo più che sufficiente per odiare una persona. Perfino per creare un gruppo Whatsapp con l'unico intento di odiarla anche in branco. «Noi ti odiamo»: è più che eloquente il titolo dato alla chat creata dai compagni di classe di una ragazzina di 12 anni con problemi fisici. Una chat che raccoglie mesi e mesi di insulti e umiliazioni contro la ragazzina che frequenta una scuola media di Piacenza. Messaggi così: «Sei marcia e devi morire». «Sei un bidone dell'immondizia».

La storia è emersa solo per il crollo psicofisico della vittima e i suoi attacchi d'ansia, con corollario di calo del rendimento scolastico - che era ottimo - e il rifiuto di andare a scuola: è così che la madre si è resa conto che la 12enne era oggetto di scherno da parte di un gruppo di compagni a causa della malattia da cui è affetta.

Dopo che la madre si è rivolta alla dirigente scolastica, lo scorso gennaio, la polizia locale di Piacenza ha avviato un'indagine ed è risalita a sette ragazzini. Hanno tutti tra i 12 e i 13 anni, sia maschi che femmine, e frequentano la classe della disabile. Sono stati indagati dalla procura per i minorenni di Bologna per violenza privata continua, minacce e diffamazione. Non ci sarà però alcun processo, perché hanno tutti meno di 14 anni e non sono imputabili. Ma nei loro confronti si profila un'azione civile di risarcimento danni. Solo dopo che è esplosa l'inchiesta un dei bulli, ritenuto tra i più attivi del gruppo di haters, ha scritto una lettera di scuse alla vittima, dicendosi pentito.

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti: «Il bullismo è una piaga sociale che lascia ferite profondissime nelle vittime. L'episodio di Piacenza è inaccettabile. Tolleranza zero nei confronti di questi comportamenti vigliacchi».

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

