E lunedì scioperano i ristoratori

«Se la situazione non migliorerà, il coprifuoco e la chiusura di bar e ristoranti alle 18 resteranno in vigore almeno fino a marzo». Sono bastate queste dichiarazioni, da parte dell'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato, per scatenare l'ira di baristi e ristoratori. Al punto che la rabbia, dai social, si sposterà in piazza.

Lunedì prossimo, 14 dicembre, alcuni bar e ristoranti resteranno infatti chiusi, con un vero e proprio sciopero indetto da Confesercenti e a cui dovrebbero aderire anche rappresentanti della Federcuochi. Gli esercenti infatti hanno annunciato: «Scenderemo in piazza con un presidio, non è accettabile essere trattati da untori perché non lo siamo. D'Amato, invece di rassicurare, con le sue parole penalizza un intero settore».

Al momento, a nulla sembra essere servita la precisazione del vicepresidente del Lazio, Daniele Leodori: «Quella di D'Amato era solo un'ipotesi, non c'è alcun programma per marzo e monitoriamo costantemente i dati del contagio. Solo allo scadere dell'ultimo Dpcm, il 15 gennaio, decideremo come intervenire, in sinergia col Governo e con le altre Regioni».



