È lui il volto più noto della stand up comedy all'italiana: Saverio Raimondo. Debutterà su Netflix (dal 17 maggio) con lo spettacolo Il satiro parlante, del 2017, e sta per tornare in pole position per la quinta stagione di CCN, Comedy Central News (canale 124 di Sky). Prima però, una tappa a Trastevere per rodare voce e battutacce nel nuovo spettacolo Saverio Raimondo live, una comicità vietata ai minori e a chi non ha senso dell'umorismo. Sarà come sempre lui a scegliere i brani dello show - «con la stessa libertà di un musicista jazz con il suo strumento» - durante il quale farà ironia e satira feroce sulla sua ansia, sui rapporti sessuali fra uomini e donne all'indomani del #MeToo, sulla situazione politica nazionale. Un punto di vista politicamente scorretto che si esprimerà anche sulle sue personali debolezze. Senza filtri. (E. Ben.)

Via Cardinale Merry del Val 14b,

oggi alle 21, 3405601705

