E Lodo si sdoppia: sarà in teatro nel Giardino dei ciliegi di Cechov

MILANO - Lo aveva già fatto Elio, la scorsa stagione: al giovedì in diretta con X Factor (anzi con Strafactor), e nelle altre sere in scena con il musical Spamalot dei Monty Phyton al Teatro Nuovo di Milano. La soluzione era semplice: il giovedì, niente teatro. Ed è la stessa adottata da chi porta sul palcoscenico del Teatro Franco Parenti, dal 23 al 28 ottobre, il classico di Anton Cechov Il Giardino dei Ciliegi, rivisitato dalla compagnia Kepler-452 e dal regista Nicola Borghesi con il sottotitolo Trent'anni di felicità in comodato d'uso. Nel cast dello spettacolo, nel ruolo di Leonid Andreevic Gaiev, quasi incredibile a dirsi, c'è anche Lodovico Guenzi, cioè Lodo de Lo Stato Sociale, idolo pop e, come no, anche attore. «Anzi spiega lui alla conferenza stampa di X Factor Live - soprattutto attore. Io nasco come attore. Nel collettivo dello Stato Sociale ci alterniamo al canto, seguiamo progetti diversi: ad esempio, un fumetto dal titolo Andrea al quale ha lavorato per lo più Bebo, ma che ci vede coinvolti tutti. Tra presentazione di questa graphic novel negli instore tour e il teatro sto facendo i salti mortali, ma ne vale la pena». (F. Cos.)