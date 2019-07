E LI CHIAMANO BOMBER

Massimo Sarti

MILANO - Ci sono 300 reti tonde tonde in serie A in cerca d'autore. Numero che sale addirittura a 703 reti, se consideriamo la somma delle intere vite calcistiche nei club di Gonzalo Higuain, Mauro Icardi ed Edin Dzeko. Storie di esuberi di quantità (in fatto di gol) e di qualità che rischiano di intrecciarsi tra loro.

Le vicende degli argentini Higuain e Icardi sono simili. Il Pipita (117 gol in A, 153 in squadre italiane, 295 in carriera) e l'ex capitano dell'Inter (ad appena 26 anni già 121 centri in A e 135 complessivi tra i nerazzurri e la Sampdoria) sono invitati dai rispettivi club a trovarsi un'altra sistemazione. Higuain aveva lasciato la Juventus 12 mesi fa per l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Dopo le parentesi non felici in prestito a Milan e Chelsea è di nuovo in bianconero, ma c'è sempre CR7. A tre anni scarsi dallo sconvolgente passaggio dal Napoli alla Juve per 90 milioni di euro, tutto è cambiato. Ugualmente sembrano preistoria i discorsi sulla clausola rescissoria di 110 milioni nel contratto di Icardi, formalmente ancora valida per l'estero sino al 15 luglio. Quanto accaduto nella scorsa stagione, con la conseguente scelta dell'Inter di Beppe Marotta e Antonio Conte di non includere il rosarino nel proprio progetto, fa sì che il Napoli speri di aggiudicarselo con non più di 60 milioni per il cartellino. Ma attenzione sempre alla Juve. La Roma sogna di essere il proscenio della resurrezione di Higuain, ma intanto è alle prese con il nodo Dzeko (62 gol in A, 87 con la Roma, 273 in carriera). Che vuole l'Inter subito, ma che il club giallorosso al momento non ha intenzione di lasciar andare per meno di 20 milioni. Il contratto del bosniaco scade, lo ricordiamo, il 30 giugno 2020.

Questi i tre casi più giganteschi. Potrebbero però cambiare casacca, tra gli altri attaccanti, anche le 226 reti in carriera (di cui 31 in A con la Juve) di Mario Mandzukic e le 123 (58 in A nel Napoli) di Lorenzo Insigne. Di diverso tipo è invece l'esodo volontario dei 79 gol (di cui 55 in A) di Stephan El Shaarawy, che dopo un tira e molla ha accettato il triennale da 40 milioni totali dei cinesi dello Shanghai Shenhua, facendo felice anche la Roma a caccia di denaro.

riproduzione riservata ®

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA