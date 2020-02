E Leiva carica: «Noi come quelli del 2000»

ROMA - «Non pensavo che avremmo lottato per lo scudetto in tempi così rapidi, ma ora ci siamo». Così Lucas Leiva (sopra in una foto di repertorio) ai media del gruppo Globo sulla Lazio seconda in classifica a -1 dalla Juventus capolista. «Tenteremo di ripetere l'impresa di quelli del 2000» prosegue il centrocampista brasiliano che spiega qual è il punto forte della Lazio: «Con Simone Inzaghi è cambiato tutto. Sono qui da tre stagioni e abbiamo vinto una Coppa nazionale e una Supercoppa, cosa che in Italia non è facile. Non pensavo che avrei vinto in tempi così brevi, dopo aver lasciato il Liverpool». poi racconta un retroscena: «Inzaghi ha raccontato della rimonta che fece la Lazio nel 2000 , un esempio da seguire per questo tenteremo di ripetere quell'impresa». (E.Sar.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 05:01

