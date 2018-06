E le iraniane sognano CR7

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emiliana CostaROMA - Scatenate, colorate e perfino un po' civettuole. Le tifose iraniane stanno facendo sognare gli spettatori di tutto il mondo. Non solo per l'entusiasmo con cui sostengono la squadra del cuore ai Mondiali di Russia, ma anche per la loro personalissima sfida al governo di Teheran. Stasera, infatti, in occasione della partita Iran-Portogallo - che si giocherà alle ore 20 alla Mordovia Arena di Saransk le sostenitrici mediorientali sperano di poter tifare gli uomini del ct Carlos Queiroz direttamente dagli spalti grazie ai maxischermi dello stadio Azadi di Teheran. Cosa c'è di speciale? Che nel Paese dal 1979 data della rivoluzione islamica alle donne è proibito l'accesso a eventi sportivi. E il divieto è rimasto in vigore fino alla deroga dello scorso 20 giugno: in occasione del match con la Spagna, infatti, le autorità locali hanno concesso alle tifose l'apertura dei cancelli. Stasera le appassionate iraniane sperano di bissare. E con l'occasione, anche di dare una sbirciatina a Cristiano Ronaldo, il top player amato da tutti in special modo dal pubblico femminile.La partita per l'emancipazione in Medioriente è appena cominciata, ma i Mondiali sembrano aver impresso una forte accelerazione. Già in occasione del primo match, quando l'Iran ha battuto il Marocco per 1 a 0, molte supporter presenti in Russia hanno festeggiato togliendosi il velo. Non è tutto. Anche in Formula 1 sta avvenendo una rivoluzione. Una ragazza pilota dell'Arabia Saudita, Aseel Al-Hamad, è scesa in pista sul circuito di Le Castellet in Francia (dove si corre il Gran Premio) anche se per una semplice parata.Insomma, tutto lascerebbe ben sperare per la partita di questa sera, anche se secondo l'agenzia di stampa Isna il permesso sarebbe valso solo per l'incontro con la Spagna. «Vogliamo che gli iraniani siano fieri di noi», ha affermato il ct Queiroz in vista del super match che può valere una storica qualificazione agli ottavi. Ma la Storia le ultrà iraniane già la stanno scrivendo.