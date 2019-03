E le guide turistiche oggi in piazza

Le guide turistiche oggi scendono in piazza con uno sciopero nazionale per chiedere una legge che tuteli la professione e che riveda le norme sulla prestazione temporanea. Davanti a Montecitorio si sono riunite le sigle sindacali di Agta, Uiltucs e Ugl che premono per risposte concrete e interventi immediati «senza ricorrere per l'ennesima volta- come ha sottolineato Pietro Melziade, delegato di Ugl a soluzioni tampone». «Il Ministro Centinaio si era sempre schierato dalla parte delle guide locali e contro l'Intesa Stato-Regioni quando era un Senatore dell'opposizione. Ci aspettiamo che faccia un passo netto di distacco rispetto alla politica degli ultimi anni», fa eco Daniela De Vincenzo di Uil Tucs. Le tre sigle chiedono anche la revisione delle norme sulla prestazione temporanea: «Migliaia di guide della Comunità Europea conclude Manuela Cocco di UilTucs sfruttano in maniera scorretta i vantaggi concessi a chi non risiede stabilmente in Italia per lavorare qui tutto l'anno senza pagare le tasse nel nostro paese. Al contrario le guide ufficiali, che sono per lo più liberi professionisti a partita Iva, pagano tasse molto alte, ma si ritrovano senza ammortizzatori sociali».(I. D. G.)

