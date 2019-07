E Lazaro alla corte di Conte

ROMA - In attesa di studiare la prossima mossa per Barella, l'Inter cammina con Lazaro. Ieri, infatti, è stato ufficializzato l'esterno destro austriaco che ha già sostenuto le visite mediche ed è così diventato il secondo acquisto interista dopo Godin. Lazaro, 23 anni, ha firmato un contratto di quattro anni per 1,5 milioni a stagione, all'Hertha andranno 21 milioni più bonus. Domani è il turno di Sensi che arriverà dal Sassuolo per 25 milioni poi verrà dato l'assalto a Lukaku. Anche in casa Milan si brinda a nuovo acquisto. Dopo Krunic ha firmato Theo Hernandez, terzino mancino del Real Madrid, alla Real Sociedad nell'ultima stagione, per cui si è mosso in prima persona Paolo Maldini, con quel blitz a Ibiza di 8 giorni fa che ha dato una svolta all'affare. Il Milan ha trovato un accordo con il Real Madrid sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni e nei prossimi giorni proverà a convincere pure Ceballos. Sempre in prestito, ma stavolta senza obbligo di riscatto. Visite mediche superate pure da Rabiot che ieri ha firmato un quadriennale da 7 milioni a stagione (più 10 totali di bonus) con la Juve. Fronte Napoli: dopo l'ufficialità di Manolas si attende quella per James Rodriguez e Veretout mentre Verdi è vicino al passaggio al Torino e il Parma tenta Balotelli. Affari stranieri: il Chelsea ha riscattato Kovacic dal Real per 50 milioni, Neymar si avvicina al ritorno al Barcellona, Marchisio ha rescisso con lo Zenit e potrebbe tornare in Italia (lo seguono Fiorentina e Milan), Obi Mikel finisce al Trabzonspor.

(F.Bal.)

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA