«È la storia di un amore alla pari e senza fughe»

Andatura pesante, sguardo intimidatorio e carattere ermetico: Kate Winslet è irriconoscibile nella sua ultima trasformazione nel film Ammonite Sopra un'onda del mare, appena arrivato in esclusiva digitale sulle maggiori piattaforme. Nei panni dismessi della paleontologa Mary Anning la diva di Titanic mette in scena una love-story al femminile ambientata nel 1840. E colpisce dritto al cuore.

Cosa la accomuna alla ieratica presenza di Mary?

«Pochissimo: io sono una passionale, che si anima per le cose e gesticola. Calarmi nella sua staticità è stato difficile, anche considerando che all'epoca le donne non avevano altro scopo se non il matrimonio, un'opzione che lei, una scienziata indipendente, non contempla affatto».

Come se la cava nel disegno?

«Sono una frana ma ho preso lezioni d'arte per fingere di disegnare i fossili come fa Mary, nel frattempo mi sono isolata dal resto del cast per vivere come lei, una specie di eremita silenziosa. Questo distacco ha messo a tacere la mia solita ansia da prestazione».

Come ha ricreato l'intimità con Saoirse Ronan?

«La conoscevo da prima, ma non eravamo in confidenza. Prima delle riprese però siamo diventate amiche e da lì abbiamo creato quest'alchimia che si vede in scena. Sono stata fortunata, non sempre accade con il tuo partner sul set».

Una relazione lesbo in un film è oggi un proclama politico, vero?

«Sono orgogliosa di aver messo in scena un amore che coinvolge persone dello stesso sesso e ancora di più in una storia in costume. Mi piace che queste due si amino e basta, si capiscono e non scappano dalla società né si nascondano, com'è giusto che sia. Per una volta ho rappresentato una relazione tra pari, mentre di solito si vedono dinamiche di coppia in cui l'uomo si prende il potere e decide per entrambi. Qui invece le donne decidono per sé, e chi meglio di loro sa cosa cerca l'altra?». (A.D.T.)

