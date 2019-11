E la stazione Manzoni finisce sott'acqua

Lunedì proprio amaro per i romani. Da ieri mattina è chiusa temporaneamente per allagamento (ufficialmente per guasto tecnico) la fermata della metro Manzoni, dove i treni transitano senza fermarsi. Mancava nella lista, dopo Barberini e Baldo degli Ubaldi - tutte lungo la linea A - off limits ad oggi per altri motivi. Barberini, in seguito alla rottura delle scale mobili, e Baldo degli Ubaldi dal 18 ottobre per revisione ventennale (sempre) di scale mobili e ascensori, manutenzione straordinaria che durerà tre mesi (poi sarà la volta di Cornelia). Atac ha consigliato di usare le stazioni limitrofe di Vittorio Emanuele e San Giovanni. Al lavoro vigili del fuoco e dipendenti dell'azienda dei trasporti della Capitale per liberare lo scalo. All'attacco dell'amministrazione il Pd, per bocca della consigliera capitolina Ilaria Piccolo, che cinguetta: «La metropolitana di Roma è come il codice Morse: linea, punto, punto, punto, linea. Barberini, Baldo degli Ubaldi e oggi (ieri, ndr) anche stazione Manzoni chiuse! Servizio inefficiente e a singhiozzo. Il trasporto pubblico lancia il suo allarme Sos alla Raggi».(V. Con.)

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

