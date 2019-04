È la serie di acquisizione più vista di sempre su Sky, al terzo posto assoluto dopo le serie originali Sky Gomorra - La serie e The Young Pope. La prima puntata della stagione finale de Il Trono di Spade è stato visto nel complesso da oltre 925 mila spettatori, in crescita del +62% rispetto al debutto della settima stagione (che era stato visto da 570 mila). Il primo episodio della serie Hbo, è stato trasmesso in contemporanea con gli Stati Uniti nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 aprile, alle 3 di notte, su Sky Atlantic e riproposto in serata sullo stesso canale. All'esordio da record sulle diverse piattaforme (come Sky Go e NOW TV) ha fatto da supporto i social: in Italia - in particolare - si sono contate 76.900 interazioni complessive nell'intera giornata del debutto della nuova stagione (delle quali il 73% generate su Twitter).

(S.Cig.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA