E la Regione rilancia il Salva Roma

«Auspichiamo un confronto con il ministero dell'Ambiente e con il Campidoglio per valutare insieme soluzioni durature, che possano risolvere definitivamente la crisi dei rifiuti a Roma». Così Massimiliano Valeriani, assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, è intervenuto sulla questione emergenza rifiuti nella capitale. «La Regione Lazio - ha detto - ha sempre sostenuto il Campidoglio nelle ripetute criticità legate alla gestione dei rifiuti di Roma. In particolare, la recente ordinanza ha permesso di ripulire la città in poche settimane, scongiurando il rischio di un'emergenza sanitaria. Ora con la proroga di questo provvedimento vengono garantiti ad Ama tutti gli sbocchi necessari per il trattamento dei rifiuti indifferenziati».

E sul lavoro in corso: «Dopo aver chiuso l'accordo con l'Abruzzo, in questi giorni stiamo perfezionando l'intesa con le Marche - ha annunciato - mentre da metà ottobre gli impianti di Malagrotta torneranno ad offrire una disponibilità di mille tonnellate al giorno. Insieme a tutti gli altri impianti del Lazio, pertanto, verrà garantita una capacità di trattamento superiore al fabbisogno dell'azienda capitolina».(F. Sci.)

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

