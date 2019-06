E la Raggi si scusa con i cittadini

«Ci scusiamo per i disagi che cittadini e commercianti hanno dovuto affrontare in questi mesi a causa dei lavori straordinari di manutenzione». Le parole utilizzate dalla sindaca Virginia Raggi per gli otto mesi di attesa di riapertura della metro Repubblica dal giorno del crollo delle scale mobili durante il passaggio dei tifosi del Cska Mosca. Risolto un problema però i disagi proseguono.

Al momento risultano completamente o parzialmente fuori servizio le scale mobili in dieci stazioni delle linee A, B e C. A queste si aggiunge la stazione metro di Barberini, ancora chiusa in seguito ad un guasto proprio alle scale mobili. Alla stazione Flaminio, a Cipro e Valle Aurelia, a Cornelia per l'ultimo tratto, a Spagna due non sono attive. Sulla linea B nelle stazioni Tiburtina, Piramide, Eur Magliana e Laurentina. Sulla metro C a Grotte Celoni.

La sindaca è poi tornata sui 70 bus israeliani noleggiati da Atac e mai utilizzati e ha puntato il dito: «Chiariamo subito un punto: chi ha sbagliato pagherà».(S. Pie.)

Giovedì 27 Giugno 2019, 05:01

