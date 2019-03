E la Raggi annuncia 73 nuovi giardinieri

Prove tecniche di ripartenza per il Servizio Giardini di Roma. La sindaca, Virginia Raggi, ha annunciato infatti di voler assumere 71 nuovi giardinieri, che si andranno ad aggiungere agli altri 180 attualmente in servizio.

Il Servizio Giardini, di fatto, era stato decimato in seguito all'inchiesta Mondo di mezzo', e fino ad oggi il personale è sempre stato insufficiente in rapporto alle aree verdi presenti a Roma.

La prima cittadina, su Facebook, ha annunciato però di voler ampliare molto presto il numero dei dipendenti dell'ente preposto alla cura e alla manutenzione del verde pubblico. Con tutta probabilità, i nuovi assunti saranno impiegati nelle ville storiche del Comune. «Sono iniziate le prove teorico-pratiche per le nuove assunzioni, teniamo fede al nostro impegno: rilanciare il Servizio Giardini, un tempo fiore all'occhiello della nostra città» - ha scritto la Raggi - «Roma può vantarsi di essere la città più verde d'Europa ed è un primato che vogliamo difendere, tutelare e custodire. Per questa selezione, ai Centri per l'Impiego sono arrivate oltre 400 domande. In bocca al lupo a tutti i candidati».(E. Chi.)

