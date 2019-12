E la protesta arriva in Campidoglio

In assedio al Campidoglio, dalle cuoche in protesta ora parte la class action. Un fiume di addette alla ristorazione ieri mattina ha lasciato le mense scolastiche per invadere la scalinata che porta al Palazzo Senatorio. In concomitanza con il consiglio comunale. E oggi si replica, l'appuntamento per le lavoratrici è alle 9 di nuovo ai piedi del Marco Aurelio, ben riconoscibili tra palloncini rossi e striscioni. Ieri mattina erano tante le lavoratrici in protesta al grido di Vergogna Vergogna alla volta dell'amministrazione comunale, intorno a loro anche tanti turisti stranieri incuriositi che chiedevano spiegazioni su quanto stesse accadendo. Dai megafoni le operatrici spiegavano: «La nuova assessora Veronica Mammì spiegavano i sindacati - continua a non trovare soluzioni a tutte le criticità che denunciamo dal 2017: si sono ripetuti scioperi, manifestazioni, presidi, diffide ma l'Amministrazione rimane sorda. Lo scorso venerdì abbiamo notificato a Roma Capitale una diffida legale che avvia la class action e intima al Comune di Roma di intervenire tempestivamente per la risoluzione delle problematiche».(L. Loi.)

Martedì 10 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA