E la Procura indaga per concussione

Il day after la revoca del vertice di Ama, si lavora alla ripartenza. Il prossimo 28 febbraio si terrà l'assemblea societaria con all'ordine del giorno il rinnovo dei vertici. Nel frattempo il collegio sindacale ieri mattina ha incontrato dirigenti, quadri di macrostruttura e rappresentanti delle organizzazioni sindacali. A loro ha «ribadito che agirà pro tempore ed esclusivamente per assicurare una serena continuità aziendale». Una giornata intensa quella vissuta in via Calderon della Barca, dopo il terremoto innescato dall'azzeramento del Consiglio di Amministrazione. In una successiva riunione del collegio sindacale con i rappresentanti del Campidoglio, questi hanno confermato il «supporto all'organo di controllo ed il sostegno finanziario all'azienda». Garanzie a parte, resta all'orizzonte il nodo politico della scelta del nuovo Cda e del nuovo titolare dell'Ambiente della Giunta Raggi che dovrà sostituire l'ormai ex assessore Pinuccia Montanari. Parallela corre anche una vicenda giudiziaria sui conti dell'Ama (anticipata ieri dal Messaggero), con la Procura di Roma che starebbe indagando su una eventuale concussione.(P. L. M.)

