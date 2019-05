E LA LUCE FU

Flavia Scicchitano

È tornata la luce a Spin Time, il palazzo occupato di via di Santa Croce in Gerusalemme 55, a Roma. L'immobile che ospita 450 persone, tra cui decine di minori, era rimasto al buio e senza acqua calda da cinque giorni, a fronte di una morosità di 319 mila euro con il gestore dell'utenza. Ma sabato notte c'è stato l'intervento risolutore più imprevedibile: è stato l'elemosiniere del Papa, cardinale Konrad Krajewski, a calarsi dentro a un tombino e togliere i sigilli al contatore ripristinando l'illuminazione. «Siamo increduli, è successo qualcosa di incredibile - racconta Paolo Perrini, presidente di Spin Time - Il cardinale, che già in passato è stato nostro ospite perché viene a prendersi cura di anziani, malati e bambini era arrivato a bordo di un furgone carico di regali per i più piccoli. Sapeva che eravamo senza corrente. Ha chiamato prefettura e Comune, chiedendo di riattivare entro le 20 l'energia elettrica altrimenti lo avrebbe fatto lui stesso, assumendosi la responsabilità». E così è stato. Intorno alle 22 il cardinale si è calato nella botola e ha riattaccato la corrente lasciando il suo biglietto sul contatore.

«Sono intervenuto personalmente per riattaccare i contatori - ha confermato il cardinale - È stato un gesto disperato. C'erano oltre 400 persone senza corrente, con famiglie, bambini, senza neanche i frigoriferi». Lo stabile ex Inpdap è stato occupato nell'ottobre 2013 dal movimento Action a scopo abitativo. Nel corso delle sue attività sociali la struttura ha avuto modo di stringere buoni rapporti di collaborazione anche con il Vicariato. Oggi all'interno ci sono un'osteria, un laboratorio di birra artigianale, una falegnameria, una sala prove e un punto di approdo per i più bisognosi. Per oggi è stata indetta un'assemblea pubblica a Spin Time: «Siamo disponibili a pagare le utenze a canone sociale - afferma Perrini - abbiamo sempre chiesto la regolarizzazione della nostra situazione». Ma sarà presentato un esposto in procura contro ignoti per la violazione dei sigilli. E il ministro dell'Interno Matteo Salvini va all'attacco: «Conto che l'elemosiniere del Papa paghi anche i 300mila euro di bollette arretrate».

Lunedì 13 Maggio 2019

