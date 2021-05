E la Juve riprende Allegri: per Max 9 milioni all'anno

Timothy Ormezzano

Ritorno al futuro per la Juventus. Dopo due anni sabbatici, Allegri si riprende la panchina bianconera. L'ufficialità è attesa in queste ore. L'ingaggio è da Paperone: accordo di tre anni con opzione per il quarto a circa 9 milioni a stagione. Agnelli ha accelerato: non voleva farsi sorpassare dal Real Madrid o dall'Inter nella corsa a Max, rischiando che un altro ex bianconero dopo Marotta e Conte contribuisse a fare grandi i nerazzurri.

Torna dunque il tecnico che in cinque anni alla Juve ha vinto cinque scudetti, quattro coppe Italia, due Supercoppe. Siamo alla restaurazione dopo due mancate rivoluzioni. Prima quella all'insegna del bel gioco con Sarri, poi quella all'insegna dell'azzardo con Pirlo.

Come sarà la Juve di Allegri? Probabilmente senza Cristiano Ronaldo, che il livornese consigliò di cedere già nel 2019. Può invece proseguire l'avventura bianconera di Chiellini e Dybala, che avevano un ottimo rapporto con Max. Nel mirino ci sono Locatelli e Donnarumma, ma prima bisognerà trovare una sistemazione per Szczesny.

