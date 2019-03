È la Gabbia del Gusto il cuore del ristorante I ragazzi dell'Étoile dello chef Rossano Boscolo: al suo interno si alternano giovani promesse della cucina italiana. Un modo per permettere a curiosi e appassionati di conoscere i talenti della Campus Étoile Accademy, fondata dallo chef nel 1985. Tutti i giorni dalle 19, tranne la domenica, l'appuntamento è con le proposte gourmet per l'apericena preparate a vista, si passa poi alla cena con menu degustazione di più portate, come la tartelletta di patate con tapenade alla mediterranea, stracciatella di burrata e polpo scottato. Il menu spazia tra carne e pesce, dalle costolette di maiale laccate e leggermente affumicate con zucchine e funghi trifolati al filetto di branzino con salsa alla mediterranea e patate alla fornaia. Senza dimenticare panini, pizze croccanti, insalate. Importante anche la pasticceria.

I ragazzi dell'Étoile - Roma, via Nizza 27, tel. 06/99.57.01.07 - chiuso domenica. Costo 25 euro.

(V.Arn.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA