E la fontana di piazza Navona si illumina per la lotta ai tumori

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La Fontana dei Quattro Fiumi di piazza Navona si illuminerà di blu e arancione, colori del World Cancer Day, la giornata mondiale contro il cancro, a partire dalle 18 e 30 di questa sera e fino a mezzanotte. Con le sue colossali figure che simboleggiano i grandi fiumi dei quattro continenti (Nilo, Gange, Danubio e Rio de la Plata), il monumento, come altri luoghi simbolo, sarà punto di incontro per cittadini, rappresentanti delle associazioni impegnate nella lotta contro il tumore e istituzioni, per ribadire che insieme e con l'impegno di ognuno si può sconfiggere il cancro. All'accensione presenzieranno il ministro della Salute Giulia Grillo, il sottosegretario al ministero della Salute Armando Bartolazzi, oltre al direttore generale dell'Ifo Francesco Ripa di Meana e i direttori scientifici dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e dell'Istituto Dermatologico San Gallicano, Gennaro Ciliberto e Aldo Morrone. Nelle vicinanze sarà posta una cornice con il claim «I Am And I Will» e il logo del Word Cancer Day: i partecipanti potranno farsi fotografare con lo sfondo della fontana illuminata e lasciare un messaggio su un pannello al lato. In occasione della giornata gli specialisti dell'Ifo risponderanno a quesiti sulle novità riguardo diagnosi e cura dei tumori, attraverso la pagina ufficiale Facebook. Sono stati oltre 373.000 i nuovi casi di tumori maligni in Italia nel 2018. I progressi fatti nella lotta al cancro si vedono anche nel contare le persone che sono vive dopo una diagnosi di neoplasia: nel 2018 sono circa 3 milioni e 400mila, in continuo aumento.