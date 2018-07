Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«È la famiglia più pericolosa d'Italia perché sono degli animali che squartano le persone, lo sanno tutti, sparano in testa veramente perché so zingari, so tanti, sono dappertutto». La paura, i ricatti e le vessazioni sono alle base delle intercettazioni presenti nelle oltre mille pagine dell'ordinanza di custodia cautelare delle vittime del clan Casamonica. Agli usurai si rivolgevano commercianti del quartiere di Porta Furba a Roma, ma anche personaggi famosi come Luciano, uno dei due figli adottivi di Franco Zeffirelli e Marco Baldini.«Simone io sono non alla frutta, di piu! Cioè io non so cosa fare... io non posso più campare - dice Baldini si rivolge a Consiglio Casamonica, detto Simone, in una intercettazione - sono assediato da 20 persone». «Mi ha detto non me ne frega un cazzo, trovali. Cioè io così non posso fare, proprio non ce la faccio. Mi vengano tutti addosso Simone. Tutti, una violenza impossibile ed inimmaginabile. se si tratta di poca roba, io la prossima settima ce l'ho. Tipo 3 mila, 4 mila, 5 mila posso anche avere...». Il conduttore radiofonico e ex spalla di Fiorello ha ricevuto dai Casamonica un prestito di 10.000 euro ed è stato costretto a restituire 600.000 euro, in ppratica un tasso di interesse fissato del 1000 per cento su base annua.(I. D. G.)