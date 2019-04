E la doggy bag d'asporto è eco con Rimpiattino

In 13 ristoranti romani sbarca rimpiattino, la risposta di Confcommercio contro lo spreco alimentare. «Il primo obiettivo che ci siamo posti - ha spiegato il direttore Fipe Confcommercio, Luciano Sbraga, presentando l'iniziativa - è stato quello di trovare un nome italiano al doggy bag. Abbiamo scelto il rimpiattino, attraverso un concorso di idee fatto con i ristoratori: ha vinto un ristorante romano, il Duke's. Il termine riguarda sia il gioco del nascondino che il rimpiattare ciò che si è ordinato e non consumato. Un nome divertente così come i contenitori, proprio per vincere l'imbarazzo che è la prima ragione per cui i clienti non chiedono di portarsi a casa quanto non consumato». «Oggi ha aggiunto il commissario Fipe Confcommercio, Roma Giancarlo Deidda - il 36 per cento della spesa delle famiglie per prodotti alimentari transita fuori casa e il dato più significativo è che mentre i consumi nella ristorazione sono in progressiva crescita quelli in casa diminuiscono. Ma nella ristorazione si creano stili alimentari. Da qui ì l'esigenza di accompagnare, anche in questo campo, l'accresciuta sensibilità dell'opinione pubblica sul tema dello spreco».(V. Con.)

