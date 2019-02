E la De Santis salva il profugo Baglioni

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dal Festival delle polemiche, definito sovranista o autarchico, a quello dell'armonia il passo è breve. C'è voluta un'arringa alla Perry Mason del direttore di Raiuno, Teresa De Santis, per dirottare la direzione del barcone Sanremo e far spiegare le vele a Claudio Baglioni. Ora il porto è più vicino, anche se stasera si salpa e non si attracca. Le premesse per un altro successone di ascolti e di gradimento ci sono tutte. Il sindaco della città ha parlato di boom di presenze come mai negli ultimi anni (sold out nelle strutture fin da 48 ore prima dell'inaugurazione). I cantanti in gara sono di buon livello e per tutti i gusti (le canzoni più o meno). Gli ospiti sono al top. Ad Andrea Bocelli con il figlio Matteo, Eros Ramazzotti, Giorgia, Ligabue, Marco Mengoni in duetto con Tom Walker, si è aggiunto anche Riccardo Cocciante.Teresa De Santis ha ricucito tutti gli strappi, confermando la grandissima stima nei confronti di Baglioni, definito coraggioso. Ha spiegato pure il presunto conflitto di interessi, dicendo che se un artista ha dei rapporti è giusto che li tenga in considerazione come filiere amicali. Del resto «Baglioni non ha certo bisogno dei giochi di potere per affermarsi». Il vicedirettore di Rai 1, Claudio Fasulo, ha confermato che la clausola di trasparenza è stata rispettata, poi ha dato un po' di numeri: in 5 giorni si producono 27 ore di diretta tv con 263 artisti tra cantanti, ospiti e un'orchestra di 55 elementi. La giuria d'onore sarà composta da Mauro Pagani presidente, Serena Dandini, Camila Raznovich, Ferzan Ozpetek, Claudia Pandolfi, Elena Sofia Ricci, Beppe Severgnini e Joe Bastianich.Il direttore artistico si è definito il servitore di un Festival popolar nazionale: «Sono il sacrestano che deve controllare che la messa cantata sia fatta bene senza personalismi. Anche i costi sono stati rispettati, perché se ti dicono bambole non c'è una lira ti tocca rompere il dindarolo. Per quanto riguarda la scelta delle canzoni abbiamo avuto 400 proposte. Avremmo potuto fare tanti sottofestival».(M. Cas.)riproduzione riservata ®