E la Capitale punta sul green col Forum

Roma punta sul green. Qualcosa si muove nella Città Eterna attanagliata dal problema rifiuti, grazie anche ad iniziative come il Forum internazionale La città del futuro giunto alla seconda edizione ed organizzato dall'Associazione Road to Green 2020. Dedicato allo sensibilizzazione verso la sostenibilità ambientale con un focus sul legame tra cibo e benessere, si tiene oggi presso la sede dell'Associazione Civita.Oltre agli interventi istituzionali, che vedono, tra gli altri, la presenza del Consigliere regionale Massimiliano Maselli, del Presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco e del rifiutologo Roberto Cavallo, stasera con uno show cooking verranno presentate le ricette di Zero - La guida interattiva al non spreco con i famosi chef che le hanno ideate utilizzando gli scarti, senza generare così sprechi alimentari.(V. Tim.)