E la Capitale dice addio ai grandi eventi

ROMA - L'allarme Coronavirus colpisce anche lo sport romano. Con il nuovo decreto del Governo, tutte le discipline sono pronte a continuare l'attività, ma a porte chiuse. Niente pubblico per Virtus Roma-Dinamo Sassari di basket di sabato (ore 20.30). «La salute è prioritaria rispetto a tutto, quindi ogni decisione che verrà presa dal Governo è da rispettare ammette il patron Claudio Toti - Certo, giocare a porte chiuse è un problema, perché è un danno economico enorme per le società. Ci sarà da valutare in Lega però cosa fare». Stessa sorte nella pallanuoto maschile per la sfida di A1 tra Brescia e Lazio. Nel rugby, possibile il rinvio di Italia-Inghilterra del Sei Nazioni del 14 marzo, come avvenuto per la sfida a Dublino del 7 marzo con l'Irlanda. Nel Top12 invece derby senza spettatori tra Lazio e Fiamme Oro. Dopo l'annullamento della RomaOstia, ormai prossimo anche lo stop per la Maratona della Capitale in programma il prossimo 29 marzo, con l'ufficialità attesa nelle prossime ore. Niente tifosi anche per la sfida della Acqua & Sapone Roma Volley femminile di sabato al PalaHoney (ore 17), partita di per sé già complicata per il fatto che le giallorosse avrebbero giocato contro le Green Warriors di Sassuolo, attualmente nella zona calda di diffusione del Covid-19. Con il presidente della Roma Volley Pietro Mele che però avvisa: «Il problema si pone anche con la decisione delle porte chiuse. Se giochiamo con squadre che vengono dalla zona rossa e poi abbiamo un caso tra le atlete o i dirigenti?».

