È l'ora del grande jazz: Braxton Celimontana, omaggio a Sinatra

Jazz, cantautorato, rock. La settimana culturale capitolina parte ad alto volume.

MUSICA L'influenza di Coltrane, la musica dei nativi americani e molto altro: è ricco di rimandi ma personalissimo l'universo musicale di Anthony Braxton. Il suo sound sarà protagonista, domani sera, a Casa del Jazz.

Note in primo piano anche a Village Celimontana. Stasera, Greg & The Rockin' Revenge: Claudio Greg Gregori proporrà brani rock anni '50.

Mercoledì, Gianluca Guidi con un omaggio a Sinatra e i grandi crooner.

Al Monk, domani, si aprirà la diciottesima edizione di MojoFest con Archive Valley e, per la prima volta in Italia, Courtney Marie Andrews.

Domani e nei giorni a seguire - fino al 19 - Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla.

ARTE. Dal 7 pure la mostra Idee di pietra. Giuseppe Penone a Caracalla.

TEATRO. Al Teatro Villa Pamphilj, domani, con il laboratorio Master Verde, che coinvolge ragazzi, Piccoli frammenti di due giovani innamorati, ispirato a Giulietta e Romeo.

EVENTI. Stessa data (domani), presso WeGil, per Lazio Prezioso, appuntamento dedicato ai vini del Lazio. (V.Arn.)

