E l'opposizione va all'attacco

Il centrosinistra in Comune va all'attacco sui trasporti pubblici di Roma. Dopo la conferenza stampa di ieri nella sede di Atac, la consigliera del Partito Democratico, Ilaria Piccolo, e la collega della lista Roma Torna Roma, Svetlana Celli, non hanno lesinato critiche al Campidoglio a 5 Stelle. «Ancora chiacchiere e nessun fatto. Assistiamo da mesi a bus che prendono fuoco per mancata manutenzione, a gare per nuovi bus che vanno deserte. Dopo 27 mesi pretendiamo un cambio di passo», ha detto Svetlana Celli. «Siamo fermi al libro dei sogni con obiettivi di nuovi bus spostati addirittura al 2022. Peccato che Roma e i romani non possano davvero più attendere i tempi di questa amministrazione. Unico dato reale è invece la perdita di 3 milioni di chilometri in un anno, dovuta ai bus troppo vecchi. Un risultato pessimo per la città», l'affondo di Valria Baglio.(P. L. M.)